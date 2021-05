IRAPURU: Vereadora sugere reativação do viveiro de mudas

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, a vereadora Rosinha Cicero (PSDB) apresentou indicação solicitando à Prefeitura Municipal para que entre em contato com a Diretoria da Associação dos Produtores Rurais, para que juntos estudem a possibilidade de reativar ou instalar um viveiro de mudas de várias espécies visando incentivar os pequenos agricultores do município, diversificando as plantações.

“Devemos incentivar os pequenos agricultores e uma das formas é a de criar um viveiro de mudas tendo como modelo a experiência de vários municípios vizinhos que já utilizam”, destacou a vereadora.

Ainda de acordo com Rosinha, os agricultores do município pagam preços altos por mudas vindas de fora, e tendo o próprio viveiro no município iria melhorar.

“Esse viveiro poderá ser feito em parceria com a Associação dos Produtores Rurais, em local adequado e dotado de infraestrutura, indo de encontro aos pequenos agricultores de Irapuru, pois vai beneficiar e incentivar a cada um a permanecer plantando e cuidando de sua lavoura”, afirmou a vereadora