Tite convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos, respectivamente, pela quinta e sexta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. As principais novidades na convocação foram o lateral direito Daniel Alves, do São Paulo, o atacante Gabigol, do Flamengo e o zagueiro Lucas Veríssimo, que recentemente deixou o Santos para atuar no Benfica, de Portugal. Os 24 jogadores selecionados entram em campo no dia 4 de junho, recebendo o Equador no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na sequência, no dia 8, o Brasil vai a Assunção para visitar o Paraguai. Até o momento, a equipe de Tite acumula resultados positivos nas Eliminatórias. Foram quatro vitórias em quatro jogos, ocupando a liderança com 12 pontos, dois a mais que a segunda colocada Argentina. Confira a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai: Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras) Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea) Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid) Meias: Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa) e Everton Ribeiro (Flamengo) Atacantes: Everton (Benfica), Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid)