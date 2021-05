Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e trator

Um tratorista de 58 anos e um motorista de um carro de 22 anos sofreram ferimentos, inicialmente considerados de natureza leve, em acidente ocorrido na Vicinal BAS-010, que liga os municípios de Bastos e Iacri, no início da noite desta sexta-feira, dia 14.

As vítimas, ambas moradoras no município de Iacri, foram conduzidas para atendimento médico e, segundo as informações iniciais, não correm risco de mortes.





Segundo apurado no local, o veículo Gol e o trator transitavam pela vicinal e na altura do quilômetro 6, município de Iacri, por motivos que estão sendo apurados pela Perícia Técnica, houve a colisão do carro na traseira da máquina agrícola. Devido o impacto o trator tombou e o Gol teve danos de grande monta.

As pessoas que sofreram ferimentos foram conduzidas para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos. As últimas informações obtidas no final da noite do fato é que as vítimas estavam bem e iriam realizar exame de raio-X.





Atenderam o acidente, ocorrido por volta das 19 horas, a Polícia Militar de Bastos, com as equipes do cabo Padovezzi e cabo Nogueira e cabo Carlos Silva e soldado Barbosa, e Polícia Militar de Iacri, equipe do soldado Júlio e soldado Mayumi.