Univesp com inscrições abertas em Flórida Paulista

A Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo está com inscrições abertas até o dia 20 de maio às 23h59.

As inscrições para o vestibular devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br

As provas serão realizadas em duas datas, sendo: eixo de licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia) em 13 de junho e eixo de computação (Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação) no dia 20 do mesmo mês.



Já o início das aulas está previsto para o mês de agosto deste ano.

No total são 16 vagas, oito para licenciatura e oito para computação.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.

Para mais informações acesse o site: https://univesp.br/noticias/inscricoes-para-vestibular-univesp-2021-vao-ate-20-de-maio#.YJ_yU6hKiUm