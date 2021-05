Fechados dois acessos de estrada rural de Lucélia à SP-294, proximidades da praça de pedágio

Foram fechados dois acessos que fazem a ligação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Lucélia – proximidades da nova praça de pedágio – à estrada rural que funciona como caminho alternativo entre o município e cidade vizinha Inúbia Paulista, além de servir a propriedades rurais e pesqueiros.



A medida foi adotada para impedir a passagem pelo local e tentar evitar que o caminho alternativo seja usado como desvio pelos motoristas, para evitar o pagamento de pedágio.

Com as obras de instalação das praças de pedágio concluídas e já alcançado o primeiro ano em que a rodovia está sob administração da iniciativa privada, a concessionária aguarda a vistoria da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) para iniciar a cobrança.





Segundo o contrato de concessão, as praças de pedágio estão autorizadas a funcionar depois do primeiro ano da nova operação, o que foi iniciado em 4 de junho de 2020. As obras de duplicação para a SP-294, no trecho que atende as cidades da Nova Alta Paulista, devem ocorrer entre o terceiro e o décimo ano, segundo mostra a apresentação institucional disponível no site da concessionária.