FLÓRIDA: Mutirão de dermatologia atende mais de 100 pessoas

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, em parceria com a UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) promoveu na terça-feira (11), o 1º Mutirão de Dermatologia. Os atendimentos aconteceram no Centro de Saúde “Dr. Antônio Giancursi” entre às 8h e 17h. Ao todo, foram 105 consultas realizadas.

O mutirão ocorreu por meio de parceria com o curso de medicina da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) com a coordenação do prof. dr. Joel Carlos Lastória e profª me. Mariana Alves da Penha (dermatologistas), com a participação dos alunos internos – 5º ano do centro universitário.

Pacientes foram triados previamente por médicos da Unidade Básica de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do município com problemas dermatológicos e suspeitas de câncer de pele.

A ação faz parte da estratégia de gestão em firmar parcerias públicas e privadas para trazer benefícios para a população floridense.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, o mutirão teve como objetivo reduzir as longas filas de esperas para a especialidade médica.

“O mutirão de dermatologia foi importante para ampliar a oferta de consultas, permitindo o atendimento de uma grande quantidade de pessoas em um único dia, em uma especialidade específica”, destacou o secretário.