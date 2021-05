FLÓRIDA: Polícia Civil investiga atropelamento de homem na faixa de pedestres, motorista fugiu

A Polícia Civil de Flórida Paulista está investigando um atropelamento ocorrido na noite de sábado (15) no cruzamento das avenidas José Fróio e Presidente Vargas, centro da cidade.

A vítima, um homem que não teve a idade e identidade reveladas, atravessava na faixa de pedestre quando foi atingido por um veículo que aparenta ser um VW Gol (modelo quadrado).

Segundo a Polícia Civil, ao ser atingido, o homem foi projetado para o ar e caiu no asfalto.



O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro ou mesmo acionar a polícia ou ambulância.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista com suspeita de fratura nas pernas, além de escoriações.

Imagens de uma câmera de segurança e do sistema de monitoramento por vídeo da cidade já estão sendo utilizadas pela Polícia Civil no intuito de auxiliar na identificação do condutor.

Em conversa com a nossa reportagem, o delegado de polícia Dr. Hilton Testi Renz, destacou que caso haja alguma informação sobre a autoria do atropelamento, a comunidade pode informar aos investigadores ou ligar no telefone (18) 3581-1011 (Polícia Civil) realizando a denúncia. Vale destacar que o sigilo e preservação do nome do denunciante são garantidos.