Modelo diz que “brincadeira de mau gosto” causou morte de MC Kevin

Anny Alves, passista e musa da Académicos do Tucuruvi, revelou em suas redes sociais o que teria causado a morte de MC Kevin. O funkeiro faleceu na noite de domingo (16) após cair do 11° andar de um prédio na Orla do Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos.

Em um stories que já foi apagado, Anny diz que alguns amigos do funkeiro trancaram o artista em um quarto de hotel cheio de mulheres. Em um momento, alguém bateu na porta do quarto e Kevin ficou desesperado acreditando que era sua esposa. O artista se casou há duas semanas em uma cerimônia no México.

Anny conta então que Kevin tentou pular para o quarto ao lado pela varanda, mas ele acabou quebrando o vidro do local e caiu, não resistindo aos ferimentos. O artista chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto, mas sofreu duas paradas cardíacas e faleceu. Anny diz que não estava no local, mas que as informações são verdadeiras.