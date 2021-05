SALMOURÃO: Entrave no loteamento Novo Horizonte é solucionado após articulação da prefeita

A equipe da Prefeitura de Salmourão recebeu a visita do gerente de divisão da Sabesp, Fabio de Assis Silva, e o gerente da Sabesp de Osvaldo Cruz, Édi Carlos Rosseto, que trataram de ações da Companhia na cidade.

Na reunião, um dos temas discutidos foi em relação a regularização do loteamento Novo Horizonte, que estava com entraves na aprovação de projeto da rede de água e esgoto, mas, agora, com a colaboração e esforço da prefeita interina Sônia Gabau (PSDB), foi resolvido.

O problema, que se arrastava há três anos, será solucionado até o fim de maio, quando os proprietários dos lotes construirão imóveis com a certeza que poderão fazer ligação de água e esgoto.

“Gostaríamos de agradecer os responsáveis pela Sabesp, Fábio de Assis Silva e Édi Carlos Rosseto, por terem atendido a minha solicitação e dos vereadores e por encontrarem uma solução jurídica para a questão envolvendo o loteamento Novo Horizonte de Salmourão. Parabéns a todas as partes envolvidas”, agradeceu a prefeita Sônia Gabau.