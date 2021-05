São Paulo e Palmeiras disputam título do Paulistão quinta e domingo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta da final do Campeonato Paulista de 2021. São Paulo e Palmeiras começam a decidir o título estadual na quinta-feira (20) e o jogo da volta será no próximo domingo (23).

O Verdão fará o primeiro jogo na quinta (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e o Tricolor decide o título no Morumbi, às 16h, de domingo (23).