Ação entre as polícias civis de SP e MS resulta na recuperação de motos furtadas

As Policias Civis de SP e MS, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais/ Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) e da Delegacia de Polícia de Brasilândia, recuperaram nesta terça-feira (18), duas motocicletas que haviam sido furtadas no município de Dracena. Uma Fan 125 e uma Strada 200 possuíam registro de furto, elaborados nos anos de 2016 e 2017.



O trabalho de troca de informações entres as policias civis de SP e MS tem gerado bons frutos em prol da sociedade, em nova ação desenvolvida hoje (18), policiais civis que integram as duas instituições recuperaram na cidade de Brasilândia-MS, as duas motocicletas estavam abandonadas, e possuíam registro de furto no município de Dracena. No início do mês de fevereiro, outras quatros motocicletas já haviam sido recuperadas.



Os veículos foram encaminhados para a sede das Unidades Especializadas em Dracena, onde os legítimos proprietários serão notificados sobre a recuperação e a formalização da entrega das motocicletas. As investigações terão prosseguimento no intuito de identificar os possíveis furtadores e eventuais receptadores.



Denúncias anônimas sobre localização de veículos furtados podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou pelo fone 3821 3753, da Delegacia de Investigações Gerais – DIG. O sigilo e o anonimato são garantidos.