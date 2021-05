FLÓRIDA: Educação municipal segue sem previsão para o retorno das aulas presenciais

A rede municipal de ensino que concentra 957 alunos segue sem previsão para o retorno das atividades presenciais, frente a pandemia do novo Coronavírus.

Apesar dos cronogramas do Governo do Estado de São Paulo prever a retomada das turmas com o ensino híbrido – dias presenciais e parte online – a Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista tem discutido a data para as aulas presenciais. Em conversa na última quarta-feira (12) com a secretária municipal de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, informou que até o momento não há uma data prevista e detalhou os motivos pela não retomada.

Segundo a secretária, o município concentra muitos casos de Covid-19 e a situação é preocupante. Pelo menos, até o dia 23 de maio as aulas na rede municipal não voltam.

“Outro motivo pela não retomada imediata das aulas, é que somente os professores acima de 47 anos receberam a vacina contra a Covid-19. Enquanto os demais não receberem a primeira dose, não deveremos voltar”, frisou.

Em Flórida Paulista, as aulas na rede municipal de ensino seguem por meio online.

“Estamos buscando muito diálogo com a Secretaria de Saúde e avaliando todos os pontos. Tudo está sendo tratado com muito cuidado para garantir total segurança para os alunos e aos profissionais de educação do município”, finalizou a secretária de Educação.