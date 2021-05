MARIÁPOLIS: Ponte concluída aguarda construção de cabeceira por parte da Prefeitura

A reportagem do site e jornal Folha Regional recebeu informação de que a construção da ponte de concreto sobre o Ribeirão da Fortuna (MRP-136) em Mariápolis está concluída há algumas semanas.

Porém a ponte não está liberada para o tráfego de veículos e caminhões em razão da Prefeitura Municipal de Mariápolis ainda não ter construído o aterro nas duas cabeceiras. Nossa reportagem esteve na obra e conferiu a situação, sendo que no local do aterro está sendo jogado até entulho, que pode prejudicar no futuro o aterro.

Os proprietários rurais próximos aguardam a construção do aterro pela Prefeitura e pedem maior agilidade da administração municipal, pois trata-se de uma obra necessária para o escoamento da produção agrícola e das pessoas que residem ou tenham propriedade rural.

Em conversa com a reportagem, moradores se mostraram revoltados e indignados com a administração municipal de Mariápolis pela demora na construção dos aterros.

A construção desta ponte é aguardada há muitos anos sendo uma conquista da administração anterior através do ex-prefeito Val Dantas que conquistou sete pontes de concreto junto ao Governo Federal, sendo uma conquista histórica para Mariápolis.