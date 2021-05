OSVALDO CRUZ: Deputado Mauro Bragato destina verba de R$ 200 mil para a Santa Casa

A prefeita Vera Morena e o vice-prefeito Amilton Albertinazzi receberam a visita de Kleber Bragato que é assessor do deputado estadual, Mauro Bragato (PSDB).

Na oportunidade foi entregue um ofício informando a destinação de uma emenda parlamentar para custeio da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz no valor de R$ 200 mil.

Trata-se, portanto, de mais uma verba viabilizada pelo deputado estadual Mauro Bragato para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

O deputado Mauro Bragato já viabilizou outras verbas para a Santa Casa de Osvaldo Cruz através de emendas parlamentares e verbas conquistadas junto ao Governo do Estado.

Este recurso de R$ 200 mil será destinado através do Governo do Estado por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado.