Polícia Rodoviária prende mulher com carga mais de 60 tijolos de pasta base de cocaína na SP-294

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária na tarde de hoje na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Adamantina pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Por volta das 14h30 de hoje (18), ela seguia pela SP-294, quando ao atingir o km 590+100 metros, foi surpreendida por uma operação da Polícia Militar Rodoviária, denominada “Paz e Proteção”.

Ela estava em uma caminhonete Fiat Toro com placas do Mato Grosso do Sul onde durante vistoria policial foram localizados mais de 60 tijolos de pasta base de cocaína.

A droga estava escondida em um fundo falso da caminhonete que precisou ser cortada pelo Corpo de Bombeiros garantindo assim o trabalho de retirada de todo o entorpecente.

A mulher que tem 45 anos de idade foi presa em flagrante e encaminhada junto com a droga para a Polícia Federal de Marília onde a droga será pesada.

Nossa reportagem esteve no local e conversou com os policiais que atuaram nesta ocorrência.

Eles informaram que mesmo com o “modus operandi” utilizado pelo crime para tentar passar a polícia para trás, esta foi mais uma ocorrência de sucesso que resultou ainda em um prejuízo financeiro e material para o tráfico de drogas.