Flórida passa dos 1.000 casos de Covid e aumento de infectados é registrado pela Saúde

Em novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, consta que Flórida Paulista ultrapassou a marca dos mil casos positivos da Covid-19 e que a doença continua se alastrando com certa intensidade no município.

Segundo dados dos sistemas E-SUS VE e Sivep Gripe, desde o início da pandemia no ano passado até hoje (19), foram 1.012 pessoas infectadas pela doença, das quais 945 se recuperaram, 36 estão com o vírus ativo no organismo e 27 morreram.

O número atual de suspeitos é de 18 pessoas que ainda aguardam resultados de exames.



Quatro pessoas seguem internadas, sendo três na Santa Casa de Misericórdia e um em UTI em unidade hospitalar da região.

O balanço revela ainda que em menos de dois dias foram registrados 20 novos casos de coronavírus.



REFLEXO DAS AGLOMERAÇÕES

Para o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, o aumento no número de casos é reflexo das aglomerações, confraternizações de Dia das Mães e outros tipos de reunião de pessoas que vêm acontecendo e que são alvo de constantes denúncias à Secretaria de Saúde.



“O maior foco de contaminação tem sido aquele que ocorre próximo das datas comemorativas, feriados e outras ocasiões semelhantes em que as pessoas se reúnem e acabam deixando os cuidados de lado”, destacou o secretário Aguinaldo.



SEM VAGAS DE UTI NA REGIÃO

Outro dado que gera grande preocupação à Secretaria Municipal de Saúde diz respeito à taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva na região, que já beira os 100%.

“Ainda não é momento de relaxarmos e descansar do combate e prevenção ao Covid-19, temos que manter todos os cuidados e respeitar as orientações dos órgãos de saúde para que juntos possamos vencer o vírus”, finalizou Aguinaldo.