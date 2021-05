Homem é multado em mais de R$ 5 mil por uso de fogo em roça de mandioca

Hoje (19) durante Operação Corta Fogo, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até uma fazenda às margens da Rodovia SPV 35 em Presidente Epitácio atender uma denúncia de uso de fogo em área agropastoril.



No local os policiais constataram que uma área de 5,36 hectares com uma plantação de mandioca havia sido queimada.

Em contato com o arrendatário da fazenda (um homem de 45 anos) informou que não possuía autorização para atear fogo no local, sendo autuado em R$ 5.360,00 por fazer uso de fogo em área agropastoril sem autorização o órgão competente, com base no disposto no artigo 56 da Resolução SIMA n° 05/2021.

O envolvido alegou que no momento em que o incêndio começou não estava no local e o encarregado informou que um dos funcionários teria jogado uma bituca de cigarro acesa e que ventava muito forte.