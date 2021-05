Libertadores: com reservas, Palmeiras perde para o Defensa y Justicia

O Palmeiras foi derrotado por 4 a 3 pelo Defensa y Justicia (Argentina), nesta terça-feira (18) no Allianz Parque em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

Mesmo com este resultado, o Verdão manteve a liderança de sua chave com 10 pontos, mas viu diminuírem as chances de garantir a melhor campanha geral da competição, o que vale vantagens nas próximas fases.

Equipe alternativa

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, e tendo pela frente o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira (20) contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira optou por colocar em campo nesta terça uma equipe alternativa.

Talvez se aproveitando da falta de entrosamento da equipe reserva do Palmeiras, os argentinos abriram cedo o placar, aos 9 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Walter Bou dominou e bateu com liberdade.

A igualdade no marcador não demorou a acontecer, e veio também em jogada de bola parada. Gustavo Scarpa cobrou falta e Zé Rafael aproveitou para vencer o goleiro Unsain.

Porém, Walter Bou voltou a mostrar eficiência no ataque aos 26 minutos. O atacante marcou de cabeça após boa jogada de Rotondi. O confronto era movimentado, e o Verdão empatou novamente aos 36 minutos, quando Zé Rafael tocou para Willian, que, dentro da grande área, finalizou para vencer o goleiro adversário.

O Defensa voltou a ficar novamente na frente logo aos 6 minutos da etapa final. Após boa trama coletiva, o lateral Matías Rodríguez recebeu passe rasteiro e marcou para a equipe argentina. Mas o Palmeiras conseguiu novamente o empate, aos 29 minutos, quando o lateral Matías Viña cruzou para Gustavo Scarpa, que, em velocidade, dominou e chutou.