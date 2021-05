Polícia Militar faz apreensão de droga e arma

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um jovem, de 18 anos, em flagrante por porte de arma e droga nesta quarta-feira (19). A Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um jovem, de 18 anos, em flagrante por porte de arma e droga nesta quarta-feira (19).

Por solicitação via base da 3°cia PM, os policiais foram até a rua Áustria no Jardim Guarujá por volta das 05h33min, com informações recebidas através de denúncias, que alguns indivíduos teriam feito disparo de uma arma de fogo durante discussão.

No local, os militares fizeram contato com a moradora, a qual informou que seu ex-marido chegou na residência e que seu atual namorado foi “tirar satisfações”, onde durante a discussão e de posse de uma garrucha teria efetuado um disparo na direção de seu ex-marido.

A mulher, autorizou a entrada dos policiais em sua casa onde surpreenderam o autor dos disparos no quarto sendo detido.

Durante buscas na residência foi localizada embaixo do guarda a referida arma (garrucha cal. 22) com dois cartuchos, sendo um intacto e um deflagrado. Localizado ainda, sobre uma cômoda, no mesmo quarto, uma porção de maconha (0,020 kg).