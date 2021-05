SP segue na fase de transição até dia 31; horários dos comércios serão mantidos

O governo de São Paulo anunciou, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (19), que não haverá alterações no Plano SP até o fim do mês de maio. O estado permanecerá na fase de transição até o dia 31 de maio e seguirá para uma nova fase no início do mês de junho.

João Doria , governador de São Paulo explicou que “a partir de 1º de junho, entraremos em uma nova fase do Plano, com a ampliação do horário de funcionamento das atividades econômicas e 60% de ocupação dos locais.”

“Estamos avançando, mas com cautela, com prudência e recomendando às pessoas que continuem a usar máscara, a fazer distanciamento social, a fazer uso de álcool em gel e a lavar as mãos com frequência”, pontuou o governador.

Atualmente, as regras de funcionamento de todas as atividades comerciais até as 21h, com toque de recolher deste horário até as 05h da manhã do dia seguinte. O que muda do dia 24 de maio até o dia 31 é a ocupação permitida, que atualmente encontra-se na casa dos 30%. A partir da próxima segunda-feira (24), esse número passará a ser de 40%.

Em junho, a nova etapa do Plano SP contemplará uma expansão do horário de funcionamento passa até as 22h, sendo este o início do toque de recolher . A ocupação passará a ser de 60% nas atividades comerciais.