FLORA RICA: Vereadores cobram retomada e conclusão de obras do Centro de Saúde

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, os vereadores Alan Gonçalves Moreira Batista de Souza, Ronie Rodrigues Moreira e Marialice Carlos da Silva, apresentaram uma indicação solicitando a Prefeitura Municipal para que viabilize e retome as obras do Centro de Saúde Municipal.

De acordo com os vereadores é justo que se reiniciem as obras no Centro de Saúde, pois assim o local ficará mais bem adequado para os atendimentos. “Ainda mais agora que estamos passando por este momento tão difícil, esta pandemia mundial”, apontaram.

Ressaltaram ainda os vereadores que já foi feito um pedido na Câmara Municipal para retomada das obras no mês de fevereiro e até o momento continua parada.

“A solicitação visa também o término da obra, para que assim não fique aquela imagem de que as obras se iniciam e não terminam”, disseram os vereadores.