FLÓRIDA: Queda de sistema do Banco do Brasil é alvo de reclamação de vereador

A constante queda de sistema do Banco do Brasil, que tem ocasionado inúmeros problemas e transtornos aos clientes de Flórida Paulista, foi alvo de reclamação do vereador professor Rafael na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal na última segunda-feira (10).

Segundo o vereador o problema é persistente e este é o segundo mês que ele é procurado por clientes, comerciantes e outras pessoas que dependem da utilização de terminais eletrônicos e até mesmo dos caixas internos da agência e que são surpreendidos pelo não funcionamento dos mesmos.

“Vamos oficiar o banco cobrando as informações e uma solução urgente para este problema. Temos idosos e pessoas que não têm acesso aos aplicativos e tecnologia e que dependem única e exclusivamente do bom e eficaz atendimento do banco e que não estão tendo”, explicou o vereador à reportagem do jornal e site Folha Regional.

A queda e indisponibilidade dos serviços da agência também tem feito com que os clientes se desloquem até as cidades vizinhas para buscar o atendimento, gerando assim um transtorno ainda maior. Ainda segundo o vereador, a situação tem afetado inclusive o comércio que depende dos serviços da agência.

OUTRO LADO

Nossa reportagem tentou buscar uma posição e esclarecimentos do Banco do Brasil de Flórida Paulista, porém, até o momento não obteve o retorno.