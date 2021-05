JUNQUEIROPOLIS: CASUL anuncia início das edificações no Município

Na semana passada, Junqueirópolis recebeu os diretores e colaboradores da Cooperativa CASUL, os quais foram recepcionados na sala de reuniões da prefeitura pelo prefeito Osmar Pinatto, vice Rael da Saúde, diretores e vereadores.

A Cooperativa CASUL que tem 60 anos de trabalho voltado para valorização do homem do campo, está chegando para Junqueirópolis com grande expectativa na geração de emprego e renda.

A vinda da CASUL teve importante participação do produtor rural de Junqueirópolis Edson da Silva, quem intermediou as tratativas entre os empreendedores e município.