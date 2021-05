Polícia Militar Rodoviária apreende mais de 211 quilos de maconha dentro de veículo

Segundo a polícia, a droga era transportada em um carro, com placas de Barueri (SP), que ao visualizar a equipe policial na rodovia, entrou repentinamente o perímetro urbano.

Diante da suspeita, a equipe realizou diligências e localizou o veículo estacionado no trecho urbano de Presidente Prudente, na Avenida Brasil, na Vila São Jorge.

Testemunhas também acharam estranha a forma com que o ocupante desembarcou e saiu rapidamente com destino ignorado.

Os militares realizaram vistoria no veículo e localizaram no banco traseiro e no porta malas 231 tabletes de maconha.