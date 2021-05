SALMOURÃO: Reunião política debate melhorias para o Município

A prefeita interina de Salmourão, Sônia Gabau, e o presidente do PSDB local Édis Gabau receberam, nesta quarta-feira (19), os representantes do deputado federal Vanderlei Macris, o assessor William Tião, e do deputado estadual Mauro Bragato, o assessor Kleber Bragato.

O encontro foi articulado pelo vereador Wesley Barbosa, que há anos atua em conjunto com o representante do estado de São Paulo no Congresso Federal. Nas próximas eleições, Vanderlei Macris estará fazendo um trabalho junto com Mauro Bragato em toda a região, compreendendo também Salmourão.

Realizada no gabinete da prefeita Sônia, a reunião tratou de inúmeras questões envolvendo recursos voltados ao desenvolvimento do Município e melhoria da qualidade de vida da população.

O presidente do PSDB de Salmourão Édis Gabau e prefeita Sônia Gabau, agradeceram o assessor William Tião pela presença e, principalmente, ao vereador Wesley, que se comprometeu em desempenhar um trabalho e parceria para que Mauro Bragato seja reeleito como deputado estadual e, Vanderlei Macris para deputado federal.

Outro compromisso do vereador Wesley, firmado junto a assessoria dos parlamentares, é de estar apoiando “incondicionalmente” a prefeita Sônia em seu mandato interino e, se ocorrer, em uma nova eleição no Município de Salmourão.

“Estamos felizes em ter o vereador Wesley Barbosa de volta ao nosso grupo político e mais ainda é saber que ele estará ajudando o deputado Mauro Bragato. Temos a certeza que o deputado Vanderlei Macris também estará apoiando incondicionalmente a Sônia Gabau caso a mesma concorra ao cargo de prefeita nas próximas eleições”, pontua o presidente do PSDB local.