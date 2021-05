Vamos conviver com índices elevados da pandemia até junho, diz Gabbardo

O estado de São Paulo ainda irá conviver com altos índices de casos, mortes e internações por covid-19, pelo menos até o meio de junho. Esta é a projeção do Centro de Contingência do Coronavírus, ligada ao governo estadual, se a situação seguir as tendências atuais.

Hoje, o estado anunciou uma nova flexibilização do Plano São Paulo, de retomada econômica, a partir de 1º de junho. Segundo João Gabbardo, coordenador-executivo do comitê, os índices, no entanto, serão inferiores aos do pico da pandemia, em março, mas tudo depende do comportamento da população.

Nos últimos dias, o estado, registrou um aumento de 79% para 85% de internação em UTIs, segundo a Folha de S. Paulo com dados do SindHosp (sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios paulistas). De acordo com o governo do estado, a taxa de ocupação está em 79% hoje.

Os piores indicadores são do interior. Até ontem, mais da metade das 17 regiões do estado estavam com mais de 90% de lotação de UTI.

Para Gorintcheyn, o governo está avaliando os dados e “por isso, esta fase de flexibilização [está] mais lenta, gradual e segura”. “O que temos de diferente da condição de hoje em relação ao que vimos na primeira onda, na segunda onda, é a vacinação. Temos hoje 21% da nossa população adulta tendo recebido pelo menos uma dose da vacina.”

Atualmente, comércio e serviços podem funcionar até as 21h, com capacidade de ocupação de 30%, com toque de recolher entre 21h e 5h. Com o novo modelo, previsto inicialmente de 1º a 15 de junho, os estabelecimentos poderão abrir das 6h às 22h, e a ocupação máxima vai para 60%, com toque de recolher entre 22h e 5h.

“Hoje, as projeções que se fazem muito mais do que avaliar locais, horários, elas são mais baseadas no comportamento das pessoas”, justificou Gabbardo, em coletiva hoje. Segundo ele, as duas principais variáveis a serem analisadas são o comportamento das pessoas e a velocidade de vacinação.

“Quanto maior for a velocidade de vacinação, menor será esse tempo que vamos passar para começar a experimentar as reduções. Quanto maior for o comportamento das pessoas, na utilização das mascaras, na higienização das mãos, do distanciamento social, menor será esse tempo que ainda nos vamos passar ate chegar no momento de decréscimo dos números”, declarou o médico.