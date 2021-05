IRAPURU: Prefeitura recebe trator agrícola

Em solenidade realizada no começo do mês de maio na cidade de São José do Rio Preto, a Prefeitura Municipal de Irapuru recebeu um trator agrícola, fruto de convênio firmado entre o município de Irapuru e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, do Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Frota Agro – Cidadania no Campo – Patrulha Agrícola.

Estiveram presentes o prefeito Mazinho juntamente com o presidente da Câmara de vereadores, Márcio Idie, e o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luiz Fernando Dall’Acqua Rosa.

O prefeito Mazinho enfatizou a importância da conquista como parte do plano de governo da atual administração. “Este trator, bem como outros equipamentos com chegada prevista ainda para o ano de 2021, tem a finalidade de trabalhar exclusivamente em favor dos pequenos produtores rurais de Irapuru.”

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente se coloca à disposição para mais esclarecimentos e em breve divulgará o Plano de Ações ligado ao equipamento à Associação de Produtores Rurais.

(Com informações da ass. de imprensa da Prefeitura)