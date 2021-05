Usina é autuada em quase R$ 140 mil por uso de fogo em vegetação

A equipe chegou até o local após verificar quatro focos de queimadas detectados por satélite. Os policiais constataram um incêndio em um canavial já colhido, que ainda culminou no chamuscamento de sete árvores nativas isoladas e dano em um fragmento florestal nativo, que é objeto de “especial preservação”.

Com o flagrante, foram feitos três autos de infração ambiental, sendo um por fazer uso de fogo em área agropastoril de 135,85 hectares sem autorização do órgão competente ou em desacordo no valor de R$ 135.850.





A outra multa foi por explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, no valor de R$ 3.150.

A última autuação foi por destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, no valor de R$ 752,85.