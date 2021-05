AMNAP discute criação da microrregião da Nova Alta Paulista, duplicação da rodovia e reativação da ferrovia

Aconteceu nesta sexta-feira (21) em Tupi Paulista mais uma assembléia da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista). O evento que aconteceu no Teatro Municipal de Tupi Paulista, contou com a presença do Vice-Governador de São Paulo e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, além dos deputados estaduais Mauro Bragato e Reinaldo Alguz, deputados federais Enrico Misasi e Geninho Juliani.

Na oportunidade ocorreu a audiência pública do projeto de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para debater a criação da Microrregião da Nova Alta Paulista. O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, com outras agendas de Governo, participou virtualmente. Técnicos da SDR, representando a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos também estiveram presentes para esclarecimentos da proposta.





Na sua fala, Rodrigo Garcia enumerou as ações do Governo na infraestrutura estadual. “Temos um cronograma de obras com recursos diretos que vão gerar empregos cruciais neste momento de retomada econômica. São mais de 150 vicinais já licitadas e um programa de recuperação das rodovias estaduais, que terá R$ 2 bilhões em investimentos”, afirmou o Vice- governador.

“A junção de três regiões de governo e uma proposta para criação da microrregião da Nova Alta Paulista mostra a força e união desses municípios, simbolizando e valorizando o interior paulista. Esse é um processo de descentralização, com o governo mais próximo da população, criando um conselho regional, com investimentos por meio de um Fundo de Desenvolvimento, com recursos tanto o Estado quanto dos municípios e de outras fontes para solucionar problemas de toda a região é uma grande conquista e momento muito importante para a Nova Alta Paulista”, afirmou virtualmente, o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Cidades que compõem a região são: Adamantina, Arco-íris, Bastos, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Parapuã, Paulicéia, Pracinha, Queirós, Rinópolis, Sagres, Salmourão, Santa Mercedes, São João do Pau Dalho, Tupã e Tupi Paulista.

REATIVAÇÃO DA FERROVIA

Rodrigo de Stéfani falou em nome da Rumo Logística na reunião da Amnap, quando informou que em 2021, ocorre o levantamento da necessidade de obras no trecho da Malha Paulista para elaboração dos projetos de engenharia em 2022. A partir de 2023 devem começam as obras para reativação da ferrovia entre Bauru e Panorama.





DUPLICAÇÃO DA RODOVIA

O representante da Eixo SP, Maurício Goes, falou através da Internet na reunião da Amnap sobre as obras nas rodovias do Lote Piracicaba – Panorama. Na Rodovia Ribeiro de Barros, na região de Parapuã, as obras começam no final de 2022, chegando a Dracena por volta de 2027.