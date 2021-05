Governo de SP entrega Creche Escola em Tupi Paulista

Nesta sexta-feira (21), o Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o Secretário da educação, Rossieli Soares, entregaram mais uma unidade do Programa Creche Escola na região da Nova Alta Paulista. Trata-se da 137ª creche escola da atual gestão e sua construção, no município Tupi Paulista, foi realizada graças ao investimento de mais de R$ 1,5 milhão da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a prefeitura local.

“É sempre uma alegria entregar uma creche e mudar o começo da história destas crianças. A parceria com as prefeituras na educação infantil é um caso de sucesso”, afirmou o Vice-governador Rodrigo Garcia.

A Creche Maria José Vigilato Guiro – Professora Zezé tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

“O ensino infantil é mais importante do que qualquer outra etapa, porque tudo que a gente faz pela criança vai reverberar ao longo da inteira, seja na família, seja na escola. Então dar oportunidade para todas as crianças que precisam é fundamental”, declarou o Secretário Rossieli Soares.

PROGRAMA CRECHE ESCOLA

Para a viabilização da obra, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida.

A Pasta, por sua vez, efetua o repasse das verbas em sete parcelas, mediante a execução das obras e só após o laudo da vistoria, emitido pela FDE. A licitação e condução dos serviços podem ficar tanto a cargo da Prefeitura, quanto da FDE. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 468 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 147 estão em execução. Na região de Adamantina já foram entregues 9 unidades e outras 6 estão em obras com previsão de 780 novas vagas.