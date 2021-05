Bandidos roubam casa em Irapuru, são localizados pela polícia e um deles acaba morto

Uma pessoa foi feita refém. O bandido foi morto após enfrentar os policiais militares com tiros

Dois indivíduos armados invadiram a casa de um empresário na madrugada deste domingo (23) em Irapuru.

Eles renderam a vítima e a amarraram para roubar sua caminhonete e outros pertences de valor da residência.



Após o crime, eles fugiram pela Rodovia Julio Budiski quando no km 13 se depararam com uma equipe da Polícia Militar de Álvares Machado que fazia patrulhamento pelo local com vistas aos criminosos.

Eles abandonaram o veículo e se embrenharam em uma mata e com o apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o “BAEP”, um dos criminosos foi localizado e imediatamente teria começado a disparar contra os policiais que revidaram o ataque alvejando o autor.



O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar no local, constatou que o acusado havia morrido. Ele portava uma pistola 9 mm que foi apreendida.

Já o outro envolvido fugiu e está sendo procurado pela Polícia.

Foram apreendidas bebidas alcoólicas, um calçado, um controle remoto, um ventilador, três televisores, joias, artigos de perfumaria e cosméticos, R$ 66 e roupas que haviam sido levadas na ação criminosa e que foram recuperadas e devolvidos para a vítima. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Álvares Machado.