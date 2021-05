Capotamento deixa motorista ferido

Um capotamento ocorrido no km 76 da Rodovia Julio Budiski em Irapuru deixou um motorista ferido na tarde deste domingo (23).

Segundo informações da Polícia Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, o condutor seguia pela rodovia quando acabou perdendo o controle do veículo, invadiu a vegetação e um pasto onde o veículo parou com as rodas para o ar.

Ele ficou levemente ferido e recebeu o atendimento de médicos que estavam pelo local e posteriormente do Corpo de Bombeiros.

Realizado o teste do bafômetro, ficou constatado 0,21 mg/l de ar expelido pelos pulmões do condutor.

A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e autuou o condutor no artigo 165 do Código Brasileiro de Trânsito por conduzir o veículo sob o efeito de álcool.