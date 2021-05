Criança de oito anos fica ferida ao bater carro dos pais em poste

Uma criança de oito anos de idade ficou ferida neste sábado (22) em Panorama após bater o carro dos pais em um poste na Avenida Antônio Domingos Bordin.

Segundo a página “Teodoro Notícias”, a criança teria entrado no carro que estava com a chave no contato e deu partida no automóvel fazendo com que o veículo saísse em ré atingindo o artefato de cimento.

A criança teve ferimentos leves e o veículo teve a traseira destruída.