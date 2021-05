Polícia Militar registra duas tentativas de homicídio nesta madrugada em Dracena

A Polícia Militar de Dracena, registrou na madrugada deste domingo (23), duas tentativas de homicídio.

PRIMEIRA OCORRÊNCIA:

Na primeira ocorrência, que foi registrada à 1h36, uma Equipe da Polícia Militar ao chegar no local dos fatos, constatou que a vítima de 30 anos, pedia socorro, onde relatou que havia sido esfaqueado por outro indivíduo.

Este fato ocorreu na Rua Princesa Isabel, na Vila Barros, sendo que a vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal.

Os dados foram apresentados no Plantão de Polícia Judiciária e elaborado o BOPC de Tentativa de Homicídio.



O delegado plantonista, Dr. Bruno Verginassi juntamente com a perita Eveline, compareceram ao local dos fatos com a viatura e colheram os dados.

SEGUNDA OCORRÊNCIA:

Na segunda ocorrência a vitima de 54 anos, adentrou uma Farmácia da Avenida Presidente Vargas, às 4h42 Horas, pedindo ajuda, sendo que estava todo ensanguentado.

Compareceu no local uma Equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros, que constatou um corte no pescoço e nas mãos da vítima, que não soube informar quem praticou a agressão.

A vítima foi socorrida até o Pronto Atendimento Municipal, e após atendido, permaneceu em observação.

Os dados foram apresentados no Plantão de Polícia Judiciária que lavrou o Boletim de Ocorrências de Tentativa de Homicídio.