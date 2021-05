Capitão PM Marcelo Cavalcante é promovido ao posto de Major

O Capitão PM Marcelo Cavalcante, Comandante da 1ª Companhia – Dracena, foi promovido por merecimento ao posto de Major neste dia 24, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 20/05/21.

Cavalcante ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 24/02/97, foi promovido a Aspirante a Oficial em 15/12/2000, ao posto de 2º Tenente em 15/12/2001, 1º Tenente em 24/05/2008, Capitão em 24/05/2014 e, finalmente, a Major neste dia 24/05/21.

Com mais de 24 anos na carreira militar, neste período comandou policiamento na região central da cidade de São Paulo, sendo transferido para o 25º BPM/I em fevereiro de 2002. Desde então atuou em funções de comando nas cidades de Pacaembú, Lucélia e Adamantina, bem como nas Companhias de Tupi Paulista e Dracena.

No período em que trabalhou na região do 25º BPM/I, frequentou diversos Cursos de Especialização, como Polícia Judiciária Militar, Controle de Distúrbios Civis, Negociação de Crises envolvendo Reféns, Tiro Defensivo na Preservação da Vida, Direitos Humanos, entre outros, sendo o mais recente o Mestrado em Ciências Policiais da Segurança e Ordem Pública, que lhe possibilitou a promoção ao posto de Major.

Com a promoção Cavalcante deixa o comando da 1ª Companhia, que deve ser assumido interinamente pelo 1º Ten PM Mayara, até a classificação de outro Capitão.





“Devido a indisponibilidade de vaga no 25º BPM/I, o Major será transferido para outra Unidade que compõe o CPI-8 a ser definido.

“Sou grato a Deus pelas bençãos em minha carreira, pela família, pelos amigos, comunidade e em especial aos policiais militares que trabalharam comigo e que me assessoraram em todos os momentos, fazendo com que atingisse as metas e objetivos da Corporação”.