FLÓRIDA: Saúde segue com vacinação contra a Covid para grupo de comorbidades

A vacinação contra a Covid-19 em Flórida Paulista está ampliada para o grupo de comorbidades, e nesta semana receberam a primeira dose pessoas com 50 a 59 anos.

O atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 16h30, em todas as unidades básicas de saúde. Todos devem apresentar documentos de identificação com foto.

Fazem parte da lista do grupo de comorbidades: doenças graves, cardíacas, renais, pulmonares, transplantados, diabéticos, obesidade, imunossuprimidos, cirrose hepatite, síndrome de down e hipertenso grau 3, hipertenso grau 1 e 2 com lesão em órgão.

Vale ressaltar que para ser imunizada, a pessoa deve apresentar laudos, atestados e receitas médicas.

Até este momento, segundo o Vacinômetro, 4.526 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Flórida Paulista, sendo 2.927 com a primeira dose e 1.599 delas também com a segunda dose.