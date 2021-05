LUCÉLIA: Programa Municipal de Castração inicia triagem de animais

Na quarta-feira, dia 19 de maio, teve início em Lucélia a triagem dos cães e gatos a serem castrados pelo Programa Municipal de Castração. Nesse primeiro chamamento foram atendidos 20 inscritos, resultando em aproximadamente 22 animais.

O médico veterinário, André Balbino da Mota realizou as consultas e orientações junto aos tutores dos animais, explicando como será o procedimento de castração e todos cuidados a serem tomados no pré-operatório e pós-operatório.

O supervisor da equipe de Controle de Vetores, Thiago de Lima Tavares acompanhou todo o trabalho, reforçando o pedido para que os inscritos compareçam no local sempre com pontualidade e fiquem atentos às orientações passadas pela equipe do Controle de Vetores e Zoonoses.