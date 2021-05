SAGRES: Banco do Brasil fecha Posto de Atendimento Avançado na cidade

Na última sexta-feira (14), o Banco do Brasil fechou o Posto de Atendimento Avançado (PAA) do Banco do Brasil do município de Sagres. Essa era a única e principal “agencia” bancária do município.

A assessoria de imprensa do BB informou que o fechamento faz parte do plano de reestruturação do órgão, anunciado em janeiro desse ano, e que deverá fechar ao todo cerca de 360 agências e postos de atendimento, principalmente agências deficitárias em pequenos municípios.

Os clientes de Sagres foram transferidos para as agências do Banco do Brasil de Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz, onde terão o atendimento presencial.

A assessoria de imprensa do órgão informou também que os clientes não precisam fazer qualquer procedimento adicional e podem manter seus cartões e senhas para transações na nova agência, mesmo que haja alteração no número da conta.

Para evitar deixar a população desassistida, o BB pretende ampliar a rede de correspondentes bancários tradicionais (lotéricas, supermercados, padarias e farmácias), e também o correspondente bancário “Mais BB”.

O BB lembra que também é possível realizar operações por aplicativos de celular e internet, sem precisar ir a uma agência.

De acordo com o banco, com a pandemia, cresceram as transações on-line e o uso de aplicativos dos bancos, que aproveitam para cortar custos de operação.