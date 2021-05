AstraZeneca passa CoronaVac e torna-se vacina mais usada em maio no Brasil

A vacina é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, ligado ao governo paulista, com insumos chineses. A matéria-prima esteve em falta nas últimas semanas. Segundo o estudo clínico do instituto, a eficácia do imunizante é de 50% após duas doses.

Esse é o 1º mês em que a AstraZeneca ultrapassa a CoronaVac. A vacina foi desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca em parceria com a universidade inglesa Oxford.

É produzida no Brasil pela Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, também com insumos chineses. Foi uma aposta do governo federal, que tem uma disputa política com o governo de Doria.

Vários estudos clínicos foram realizados sobre a eficácia da vacina. Segundo a bula da vacina autorizada pela Anvisa (íntegra – 1 MB), a eficácia é de 80% quando o intervalo entre as duas doses é superior a 12 semanas –recomendação usada no Brasil.

Disponibilidade das vacinas

Dos 27,3 milhões de imunizantes distribuídos aos Estados em maio, 19,5 milhões (72%) eram da AstraZeneca. A queda na produção da CoronaVac por falta de insumos fez com que ela respondesse por 20%.

O Instituto Butantan anunciou em 13 de maio que pararia a produção da CoronaVac a partir de 14 de maio pela falta de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção da vacina.

“O Butantan aguarda autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a produção da vacina“, afirmou o Butantan naquele dia. “Questões referentes à relação diplomática Brasil x China podem, sim, estar interferindo diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos”.

O governo Bolsonaro teve conflitos diplomáticos com a China durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em 5 de maio que o coronavírus poderia ter sido desenvolvido intencionalmente, em referência à China.

No sábado (22.mai.2021), o Brasil recebeu insumos da China para a produção da AstraZeneca. A produção da vacina havia sido suspensa pela Fiocruz em 20 de maio, também pela falta da matéria-prima.

O Butantan também deve receber nesta 3ª feira (25.mai) IFA para retomar a produção da CoronaVac.

Insumos estáveis só em julho

Apesar das novas entregas, a prioridade da China agora é acelerar a própria vacinação. O Poder360 apurou que só haverá regularização das entregas de insumos para o Brasil daqui a 1 mês. A previsão de reabastecimento do IFA em julho foi feita pela 1ª vez em reunião com possíveis compradores em 14 de abril, e se mantém, de acordo com participantes do encontro.

Os chineses ultrapassaram a marca no domingo de 500 milhões de doses aplicadas, de acordo com a agência de notícias do governo Xinhua (em chinês). Isso equivale a 31% de todas as vacinas administradas no planeta, segundo o Our World in Data. A China tem 19% da população mundial.

A China acelerou sua imunização contra a covid-19. De 6,2 milhões de doses aplicadas por dia em 7 de maio, o país pulou para 14,9 milhões de aplicações em 23 de maio.