Família descarta morte de caminhoneiro de Lucélia por Covid-19

Sepultamento está programado para a manhã desta quarta-feira (26)



A família do caminhoneiro luceliense José Carlos Leite, 53 anos, descartou a hipótese de que ele tenha falecido com a suspeita da Covid-19 em Campo Grande/MS onde teria feito uma parada com o caminhão com placas de Osvaldo Cruz, pertencente à uma empresa de transportes para a noite de descanso em um posto de combustíveis.

A hipótese havia sido ventilada logo no amanhecer desta terça-feira, quando foi descoberto o óbito do caminhoneiro.

O delegado Reis Belo, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, disse que não havia marcas de violência no corpo. O caminhão estava fechado por dentro, quando o motorista foi encontrado morto.



Segundo familiares informaram à reportagem do jornal e site Folha Regional, o fato foi registrado como morte a esclarecer e o corpo foi levado para exames médicos realizados no IMOL – (Instituto de Medicina Legal e Odontologia Legal). Consta ainda no atestado de óbito que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO



Assim que concluído o translado do corpo de José Carlos Leite, o velório será realizado no Memorial Lopes e Lopes, sala I, com sepultamento previsto para as 11h desta quarta-feira (26).



Em conversa com a nossa reportagem, a família agradeceu as mensagens de carinho, afeto e pesar recebidas desde o primeiro momento do comunicado do falecimento do luceliense.