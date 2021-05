FLÓRIDA: Centro de Reabilitação Pós Covid inicia atendimento na Santa Casa

Na manhã desta segunda-feira, às 10h00, começou o funcionamento do Centro de Reabilitação Pós Covid na Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista que funcionará às segundas, quartas e sextas em horário diferenciado e exclusivo para recuperados da Covid-19. No ato esteve presente o vice-prefeito Nei Gazola juntamente com os Secretários Aguinaldo Adelino Carvalho (Saúde) e Wagner Machado (Jurídico da Prefeitura).

Com foco especial na reabilitação vascular, respiratória e o desmame da oxigenação artificial, o Centro de Reabilitação Pós Covid terá como meta devolver a qualidade de vida aos pacientes que passaram por tratamento contra a doença.

Segundo a fisioterapeuta Fernanda Piovezan os trabalhos são para dar continuidade a reabilitação do paciente que com o acometimento da Covid tem as suas funções respiratórias debilitadas necessitando um aporte especializado para a superação das sequelas oriundas do adoecimento.

O enfermeiro Alessandro Pereira da Silva ressalta a importância do uso da oxigenoterapia para a suplementar de modo extra a necessidade de oxigênio que o paciente precisa para o seu bem-estar global.

Esta ação é o resultado do trabalho em parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa através do provedor José Arlindo Rafael, destaca o Secretário Aguinaldo Carvalho.