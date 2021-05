FLÓRIDA: Médico alerta que 50 pessoas podem contaminar mais 300 se não for feito o isolamento da Covid

Atualmente o município está com cinquenta pacientes em tratamento da doença



Tendo em vista o aumento de casos de Covid-19 em Flórida Paulista, a reportagem do jornal e site Folha Regional entrou em contato com o médico Dr. Márcio Utsunomiya para buscar informações relevantes à população.

Ele alertou sobre o alto risco de contaminação ao qual floridenses estão sujeitos, caso não sejam cumpridas as determinações de isolamento impostas pelos órgãos de saúde.

Dr. Márcio destacou que cada paciente infectado pode transmitir a doença para outras seis pessoas, alcançando-se assim rapidamente um total de 300 contaminados pela Covid-19 em Flórida Paulista, o que já foi comprovado cientificamente.





“Claro que isso tudo depende de uma série de fatores. Mas é sempre bom lembrar a importância do isolamento domiciliar ou hospitalar para aqueles que são diagnosticados com a doença e que assim sendo, estão em período de transmissão”, explica Dr. Márcio.



O médico que já enfrentou a doença e que passou pelos piores dias de sua vida dentro de uma UTI aproveitou a oportunidade para contar um pouco da experiência de lidar com a Covid-19.

“Foram dias de muita angústia e incertezas. A doença além de abalar o físico, destrói o psicológico da gente, já que a grande maioria dos pacientes submetidos à UTI, intubação e outros procedimentos invasivos e em que a doença esteja em estágio muito avançado, não resistem e acabam falecendo”, relatou.



Márcio também destacou o seu comprometimento e o de vários amigos de profissão que desde o início da pandemia estão na linha de frente no combate ao vírus e que lutam diariamente a favor da vida.

“A população de Flórida Paulista e região precisam entender que estamos em uma guerra e que é muito importante evitar as principais formas de transmissão do Covid-19. Não é mais admissível que se veja tantas festas, aglomerações, churrascos de fim de semana, bares e outros estabelecimentos cheios e pessoas se reunindo em datas comemorativas mesmo com todos sabendo da gravidade do problema”, alertou.



Outro fator importante e que gera enorme preocupação segundo Dr. Márcio é a falta de vagas em unidades de terapia intensiva da região e as enfermarias que estão cada vez mais lotadas.

“Vamos nos cuidar, fazer a nossa parte. Com o respeito e a união de todos, vamos vencer o vírus e poder celebrar a vida; em uma festa, churrasco ou aglomerações sempre cabe mais um, mas na UTI não”, finalizou o médico.