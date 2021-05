IRAPURU: Após quatro dias com carreta em local de acidente, caminhoneiro recebe ajuda para remoção do veículo

Um grupo de amigos arrecadou quase R$ 3 mil para custear o pagamento da manutenção e peças do veículo e para a família do motorista



Um caminhoneiro residente no Paraná e que ficou por quatro dias com o caminhão bastante danificado após sofrer um acidente na Rodovia Julio Budiski em Irapuru, conseguiu finalmente remover o veículo após a mobilização de um grupo de amigos da cidade contando com a colaboração de pessoas de diversos locais da região.

No dia 20 de maio, quinta-feira passada, ele seguia pela rodovia no sentido Irapuru / Flora Rica, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do caminhão e atingiu um trator que também estava pela via.



Com o impacto, o veículo pesado ficou bastante danificado, o que impediu que o mesmo continuasse rodando e fosse retirado do local.

Sem recursos e distante de casa, o caminhoneiro teve a ajuda dos irapuruenses Vania Ciccarelli, Carlos Santin, Carlos Francisco Lyrio e Carlos Pivato que através de aplicativos de mensagens e redes sociais fizeram a arrecadação de R$ 2.820,00 para custear a manutenção e pagamento de peças do veículo, além de auxiliar no orçamento familiar.

Em conversa com a nossa reportagem, os organizadores destacaram a solidariedade dos doadores de Irapuru e de toda a região ao saberem da campanha que em menos de 24 horas teve o valor necessário arrecadado.