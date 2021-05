JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito confirma recurso de mais 400 mil para o Distrito Industrial IV

O prefeito Osmar Pinatto participou na manhã de quarta-feira (19), no Palácio dos Bandeirantes de audiência com o Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), e o subsecretário de Desenvolvimento Regional Dr. Rubens Cury.

Na oportunidade o prefeito de Junqueirópolis recebeu a confirmação da autorização de recursos financeiros no valor de R$ 400 mil para serem investidos na pavimentação asfáltica do Distrito Industrial IV.

Falando dos recursos, Pinatto disse que ao todo serão investidos através do PDM-Plano de Desenvolvimento Municipal em torno de R$ 2,100 milhões de reais para pavimentação e construção da estação elevatória no Distrito Industrial IV, sendo R$ 1,400 milhão de reais provenientes do Deputado Mauro Bragato (PSDB), R$ 400 mil do Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), e mais a contrapartida do município em favor da geração de emprego e renda em Junqueirópolis.