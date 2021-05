Polícia Civil prende padrasto acusado de tentar matar enteado

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Agrupadas do 1º e 2º DP de Dracena, cumpriu nesta terça-feira (25) um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 53 anos, suspeito de ter esfaqueado o próprio enteado no último dia 9.

Na ocasião após o esfaqueamento o autor fugiu e a vítima, de 25 anos, foi socorrida por uma Unidade de Regaste, ao PAM Pronto Atendimento Médico local, depois submetido a intervenção cirúrgica na Santa Casa de Dracena, e posteriormente foi transferido a Santa Casa de Presidente Prudente onde permanece internado.

Assim, logo após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as diligências que ficaram a cargo do setor de investigação das Unidades Agrupadas. Durante os trabalhos investigativos o suspeito compareceu a unidade policial para ser ouvido e diante, dos elementos de provas já constituídos o homem acabou confessando a autoria e foi indiciado por homicídio tentado. O suspeito em seu depoimento alegou que ambos, ou seja, ele e o enteado são dependentes químicos, que a confusão teria começado por desavença relacionada ao uso de droga, e acabou esfaqueando a vítima com um único golpe, fugindo em seguida com a faca utilizada no crime.

A faca foi localizada e apreendida. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva ao Poder Judiciário em face do autor, tendo sido prontamente decretada. E nesta terça-feira (25) agentes da Polícia Civil de Dracena efetuaram a prisão do homem, que não ofereceu resistência. Após a formalização do cumprimento do mandado de prisão, o capturado está a disposição da Justiça.



Ele irá responder por homicídio tentado qualificado, por motivo fútil.