Ambulância e caminhão canavieiro se envolvem em acidente na SP-294

Por volta das 4h42 desta quarta-feira (26), uma ambulância e um caminhão canavieiro se envolveram em uma colisão lateral no km 624 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Irapuru.

A ambulância da Prefeitura de Flora Rica e o caminhão canavieiro transitavam pela rodovia no sentido Irapuru / Pacaembu nas proximidades da praça de pedágio, quando ocorreu o acidente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária que atendeu a ocorrência, com as informações coletadas no local e a versão dos motoristas envolvidos, ficou constatado que por motivos a serem esclarecidos, o semirreboque foi atingido na lateral pela ambulância.

Uma equipe da unidade de serviço ao usuário da concessionária que administra a rodovia atuou nesta ocorrência.

Apesar dos danos, não houve feridos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária e posteriormente os envolvidos foram liberados.