Em formato virtual, Expô Prudente2021 contará com novidades

Com o objetivo de dar andamento ao planejamento e organização da Expô Prudente 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente (Sedepp), realizou na manhã desta segunda-feira (24) mais uma reunião sobre o novo formato da 58ª Exposição de Animais da cidade.

Participaram do encontro realizado na sede da pasta, a secretária de Desenvolvimento, Ana Paula Atayde Setti, e o assessor de secretaria da Sedepp, David Santos, além dos secretários de Agricultura e Turismo, Maurício Nabhan Garcia e Adolfo Padilha. Também estiveram presentes o presidente da Inova Prudente, Diego Andreasi, o representante do Núcleo de Criadores de Animais de Presidente Prudente, pecuarista Felipe Montenegro, e o diretor do Departamento de Conservação Rural do município, José Roberto da Silva.

Dentre os assuntos discutidos, esteve a grade de programação da exposição e ficou pré-definido que o evento, que acontecerá no formato virtual por conta do atual momento, contará com atrações na parte da manhã e também noturnas. Outro ponto é que as entrevistas, matérias e outras pautas da Expô 2021, serão em sua maioria, realizadas nas instalações do Recinto de Exposições Jacob Tosello, palco tradicional da festa e que abriga hoje a SEAGRI – Secretaria de Agricultura de Presidente Prudente.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, a ideia é proporcionar ao público, ainda que em modo virtual e limitado, a sensação de visitar o local do evento, “A administração pretende fazer com que os prudentinos e qualquer internauta do mundo possa, através dos meios digitais, assistir parte da programação que será produzida no recinto da Expô e, desta forma, reviver essa importante festa”, declarou Ana Paula AtaydeSetti.

Para o secretário de Agricultura, Maurício Nabhan Garcia, a Expô Prudente tem grande importância para a cidade e a SEAGRI se orgulha em fazer parte desse projeto, “A secretaria de Agricultura somará forças para que o evento deste ano, mesmo com restrições por conta da pandemia, possa prestigiar nosso agronegócio”, finalizou o titular da pasta.