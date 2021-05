Empresário tira a própria vida na frente de policiais

O empresário Toninho Martins, fundador e dono da antiga e tradicional Boate Calypso, em Araçatuba, tirou a própria vida na frente de policiais militares na manhã desta quarta-feira (26) nas proximidades da residência, no condomínio Vila Toscana, na zona sul de Araçatuba.

Ainda não há muitos detalhes das circunstâncias do caso. Foi apurado inicialmente que houve uma discussão familiar. A equipe viu o empresário com uma moto de alta cilindrada na estrada de acesso ao condomínio.

De repente ele acelerou e seguiu em alta velocidade sentido centro bairro, passou pela entrada do condomínio e os PMs foram atrás. De repente ele freou a moto, e quando a equipe fazia o retorno os policiais viram o empresário sacando a arma e atirando em sua cabeça.

Uma equipe da unidade avançada do Samu chegou a ser acionada, mas o empresário não resistiu. A ocorrência ainda está em andamento e muitas informações começaram a circular em grupos e nas redes sociais após o fato.

Toninho Martins fundou a boate Calypso, que foi sucesso em Araçatuba na década de 90, cujo prédio atualmente abriga uma outra casa de eventos. Ele atuava no ramo de hotelaria e tinha negócios em Bonito, no Mato Grosso do Sul.