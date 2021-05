JUNQUEIRÓPOLIS: Lions Club doa cestas básicas para Assistência Social

Através de uma ação desenvolvida pelo Lions Cub, foram entregues na manhã de quinta-feira (20), o total de 74 cestas básicas para serem divididas às entidades pela Assistência Social de Junqueirópolis.

A entrega aconteceu na sede da Lions, e contou com a presenças da presidente do Lions, Silvia Regina Gonçalves Pena, a secretária Hilda Lourencetti, os colaboradores Danilo Machado, Jorge Piccinini, Valdir, e o Aparecido Trindade representando o Lions, os quais passaram as cestas arrecadadas para a assistência social do município que no ato esteve representada pela primeira dama Munira Zogheib Pinatto, e a diretora Elayne Val e equipe.