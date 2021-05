Polícia Militar aborda carro furtado e apreende 164 kg de maconha

A equipe patrulhava pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no sentido Estrela do Norte a Pirapozinho, quando viu um carro na cor preta que transitava em alta velocidade. O condutor do veículo, ao perceber a presença da viatura policial, demonstrou nervosismo exacerbado e desobedeceu a ordem de parada.